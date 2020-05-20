Врач объяснил слова Орлова о полезности прививок от туберкулёза в борьбе с коронавирусом

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, который предположил, что прививка от туберкулёза может снижать восприимчивость к коронавирусу.



«При борьбе с коронавирусом помощь препаратов для иммунитета не доказана. Главный препарат для иммунитета – это отношение к своему здоровью: здоровый образ жизни, элементы закаливания, психологический комфорт. Человеку объяснить это трудно, потому что звучит всё достаточно банально. Но это работает, если вы будете правильно жить – у вас всё будет нормально.



Геннадий Орлов говорил, что нас оберегают прививки от туберкулёза? Речь идёт о БЦЖ. Ещё в феврале были публикации, которые пытались объяснить большое количество заболеваний в западной Европе тем, что там отказались от прививки БЦЖ. БЦЖ – это как раз прививка против туберкулёза, которая делается в роддоме практически поголовно в России. Тогда в России было незначительное число заболевших, и некоторые западные учёные пытались это связать с этой прививкой. Но мы видим, что мы уверенно выходим на второе место в мире», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Полное интервью с Михаилом Вартапетовым доступно на «Чемпионате».