Врач объяснил слова Орлова о полезности прививок от туберкулёза в борьбе с коронавирусом

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, который предположил, что прививка от туберкулёза может снижать восприимчивость к коронавирусу.
«При борьбе с коронавирусом помощь препаратов для иммунитета не доказана. Главный препарат для иммунитета – это отношение к своему здоровью: здоровый образ жизни, элементы закаливания, психологический комфорт. Человеку объяснить это трудно, потому что звучит всё достаточно банально. Но это работает, если вы будете правильно жить – у вас всё будет нормально.
Геннадий Орлов говорил, что нас оберегают прививки от туберкулёза? Речь идёт о БЦЖ. Ещё в феврале были публикации, которые пытались объяснить большое количество заболеваний в западной Европе тем, что там отказались от прививки БЦЖ. БЦЖ – это как раз прививка против туберкулёза, которая делается в роддоме практически поголовно в России. Тогда в России было незначительное число заболевших, и некоторые западные учёные пытались это связать с этой прививкой. Но мы видим, что мы уверенно выходим на второе место в мире», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Полное интервью с Михаилом Вартапетовым доступно на «Чемпионате».
- 20 мая 2020
-
17:33
-
17:11
-
17:11
-
17:00
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:34
-
16:33
-
16:26
-
16:24
-
16:15
-
16:09
-
15:52
-
15:38
-
15:06
-
15:03
-
14:23
-
14:16
-
13:56
-
13:48
-
13:19
-
13:12
-
13:01
-
12:50
-
12:20
-
12:05
-
11:52
-
11:28
-
11:16
-
11:06
-
10:53
-
10:51
-
10:25
-
10:24