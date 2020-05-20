Пономарёв: продлить контракт с Гончаренко — верное решение. На него молиться нужно

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о продлении контракта между «армейцами» и главным тренером Виктором Гончаренко.



«Гончаренко — хороший тренер, стабилизировался состав, хоть он и средненького качества. Продлить с ним контракт — очень верное решение. Можем вполне побороться за третье место после возобновления сезона. Болельщики зря его критикуют. Он выжимает максимум из того, что есть. На Виктора Михайловича нам нужно молиться и надеяться, что у него всё получится, а не критиковать», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что московский клуб подписал новое однолетнее соглашение с 42-летним белорусским специалистом.