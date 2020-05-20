Бывшая жена Кержакова: нормальные мужчины, вы где вообще?

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова, рассказала о неудачных отношениях с мужчинами в последние годы.

«За последние два года, что я нахожусь, так сказать, в свободном плавании, чего только не происходило со мной в попытках завязать отношения: у меня спёрли дорогущие часы из дома, одному чуваку я дала в долг 50 тыс. и после возвращала их примерно полгода, угрожая походом к Малахову, познакомилась с парнем, который, как выяснилось, сидел на домашнем аресте, ещё один ездил на RR какой-то чуть ли не ручной работы, и общение наше закончилось на моменте, когда я ему там что-то поцарапала, так как он впал в бешенство. Так, кто ещё…

О, ещё был один чувак из Москвы, который в образе Николая Чудотворца просил посмотреть документы, где значились все наши семейные активы, активно убеждая в том, что мы не в курсах, но нас обманывают. Ещё был «майор ФСБ», который просил 10 млн рублей для этих же целей, найти неизвестные нам оффшорные счета. И это небольшой перечень персонажей, с кем мне довелось столкнуться за относительно короткий срок. Ребята, вам всем мои пламенные приветы. Вопрос, значит — нормальные мужчины, вы где вообще? А у вас, девчата, бывали подобные фейлы? Я вроде даже как свыклась, мне уже норм», — написала Тюльпанова в своём «инстаграме».