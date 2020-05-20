Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Давид Сильва подтвердил уход из «Манчестер Сити» по окончании сезона

Давид Сильва подтвердил уход из «Манчестер Сити» по окончании сезона
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сообщил, что он покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Я нахожусь в команде 10 лет и добился того, чего хотел. Мой цикл заканчивается, но я всегда буду помнить об этом клубе, обо всём, что я здесь пережил. С самого начала люди относились ко мне невероятно. Но теперь моей семье и мне нужен новый вызов», — приводит слова Сильвы Mirror.

Сильва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Англии (16 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

CAS рассмотрит апелляцию «Манчестер Сити» на исключение из еврокубков в июне
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020