Давид Сильва подтвердил уход из «Манчестер Сити» по окончании сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сообщил, что он покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Я нахожусь в команде 10 лет и добился того, чего хотел. Мой цикл заканчивается, но я всегда буду помнить об этом клубе, обо всём, что я здесь пережил. С самого начала люди относились ко мне невероятно. Но теперь моей семье и мне нужен новый вызов», — приводит слова Сильвы Mirror.

Сильва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Англии (16 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.