Лопырёва: раньше дети фанатели от иностранцев, сейчас — от Дзюбы. Это вызывает гордость

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва поделилась мнением о мундиале, который принимала Россия.

«Для меня главное наследие — общение с друзьями и с каким восхищением они говорят о России. Всё было организовано на высочайшем уровне, я испытываю гордость, что участвовала в этом. Наши родители вспоминали Олимпиаду-80, а мы будем вспоминать чемпионат мира.

Ещё очень важно, что у нас появились наши герои, наши футболисты. Если раньше дети фанатели от иностранцев, то сейчас мы наблюдаем поколение, которое фанатеет от Дзюбы. Это действительно вызывает гордость», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА.

В качестве посла чемпионата мира—2018, который состоялся в России, Лопырёва приняла участие в жеребьёвке турнира, проходившей в Кремле. Посетила с официальными визитами Англию, Францию, Аргентину, Бразилию, Марокко, Турцию и Египет.