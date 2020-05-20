Лопырёва: раньше дети фанатели от иностранцев, сейчас — от Дзюбы. Это вызывает гордость

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва поделилась мнением о мундиале, который принимала Россия.
«Для меня главное наследие — общение с друзьями и с каким восхищением они говорят о России. Всё было организовано на высочайшем уровне, я испытываю гордость, что участвовала в этом. Наши родители вспоминали Олимпиаду-80, а мы будем вспоминать чемпионат мира.
Ещё очень важно, что у нас появились наши герои, наши футболисты. Если раньше дети фанатели от иностранцев, то сейчас мы наблюдаем поколение, которое фанатеет от Дзюбы. Это действительно вызывает гордость», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА.
В качестве посла чемпионата мира—2018, который состоялся в России, Лопырёва приняла участие в жеребьёвке турнира, проходившей в Кремле. Посетила с официальными визитами Англию, Францию, Аргентину, Бразилию, Марокко, Турцию и Египет.
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