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«Ещё будет время попрощаться». 39-летний Ариц Адурис завершил карьеру

«Ещё будет время попрощаться». 39-летний Ариц Адурис завершил карьеру
Футбол / Испания 0

39-летний нападающий «Атлетика» Бильбао Ариц Адурис объявил о завершении карьеры. Футболист написал письмо, в котором объяснил, почему принял такое решение.

«Время пришло. Много раз я говорил, что футбол уходит от тебя раньше, чем ты уйдёшь из него. Вчера доктора мне посоветовали сходить к хирургу, чем скорее, тем лучше, чтобы установить протез в бедро и попробовать жить своей обычной жизнью. К сожалению, моё тело сказало: „Хватит“. Я уже не могу помогать моим партнерам по команде так, как хотел бы, и так, как они того заслуживают.

К сожалению, мы сейчас переживаем мрачные, болезненные времена. Пандемия, от которой мы все страдаем, наносит нам непоправимый ущерб. Мы должны бороться с ней все вместе. Поэтому я не хочу, чтобы вы обо мне беспокоились, в такой ситуации это похоже на анекдот. Давайте забудем о финалах, о которых мечтали, потому что у нас ещё будет время попрощаться. И да, это время придёт. Именно так кончается эта незабываемая и чудесная дорога, которую я прошёл от начала и до конца. Благодарю вас от всего сердца", — написал Адурис на своей странице в «Твиттере».

Адурис выступал за «Атлетик» с 2002 по 2003 и с 2006 по 2008 год, после чего защищал цвета «Бургоса», «Вальядолида», «Мальорки» и «Валенсии». Затем он снова вернулся в команду из Бильбао. За сборную Испании Адурис провёл 13 матчей, забил два гола.

Адурис — лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке. Адурис сыграл за баскский клуб 405 матчей, забил 172 гола, отдал 49 результативных передач.

Адурис завершит карьеру после финала Кубка Испании
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