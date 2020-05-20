Лопырёва объяснила, почему назвала сына Марк Лионель
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва рассказала, какое отношение имеет нападающий «Барселоны» Лионель Месси к имени её сына, которого зовут Марк Лионель.
«Мой сын родился 5 февраля, в один день с Неймаром и Роналду. И чтобы Месси не было обидно, я назвала сына именно так (смеётся). На самом деле очень красивое сочетание имени, за рубежом будет проще. Я надеюсь, наши дети будут сами выбирать, где им жить и работать.
Месси — не единственный обладатель этого имени, я не делала это с расчётом на него. Его семья в курсе, но у нас нет такой истории. Лионель — один из моих любимых игроков, это хорошая ассоциация», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА.
Лопырёва: раньше дети фанатели от иностранцев, сейчас — от Дзюбы. Это вызывает гордость
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