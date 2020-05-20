Президент «Урала»: можем расстаться с Погребняком, если найдём нападающего моложе

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, кто из игроков может покинуть клуб по окончании сезона.

«В мае в клуб действительно не пришли 140 миллионов из областного бюджета. Но мы входим в положение. Пока у нас есть деньги платить зарплату. Понятно, что сейчас всему миру тяжело, как и нашей области, все силы брошены на борьбу с коронавирусом. Всё равно рано или поздно всё это изменится. И Евгений Владимирович говорил: «Мы всё обязательно выполним. Терпите». И мы терпим. Когда придут деньги? Мы всё-таки не только на деньги от правительства живём. У нас 100% акций принадлежит правительству Свердловской области. А команда содержится на троих — группа компаний «Ренова», ТМК и правительство. Сейчас нам помогает в основном ТМК, и мы на эти деньги пока живём. В следующий сезон мы войдём на нынешнем уровне.



У Эрика Бикфалви действующий контракт. И с Годзюром мы поговорили, я думаю, что ещё на год продлим. Меркулов точно уходит. Человек не хочет оставаться с нами. Человек видит себя в более сильном клубе. Он говорил мне, что и в сборной будет играть. Дай бог ему удачи. Марко Араторе может вернуться. У нас стояло право выкупа. Они, скорее всего, его не будут продлевать. По Погребняку будем думать. Если мы найдём нападающего моложе и сильнее Паши, то с ним можем расстаться и поблагодарить. Он душа команды, душа коллектива. Бывают ветераны, которых перестают ставить в состав, они начинают ходить бурчать, быть недовольными чем-то. Паша никогда недовольным не был, он всегда тренировался в полную. Я мало кого видел, чтоб в его возрасте так тренировались. Это пример для молодёжи. Погребняк под вопросом. Мы с ним подписали соглашение до 26 июля, а там будем смотреть. Фидлер — наш футболист. Если даже он не продлит контракт, мы ему предложим какую-нибудь работу в клубе, потому что его опыт поможет клубу или академии. Не думаю, что вернётся Шатов. Я знаю, что он договорился с «Рубином», — ответил Иванов на вопросы читателей канала E1 в YouTube.