Российский игрок «Црвены Звезды» отказался перейти в «Тоттенхэм»

Капитан юношеской команды «Црвены Звезды» Владислав Голдин рассказал, что у него было предложение от лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
«Был на турнире в Италии, играли с «Тоттенхэмом». После игры ко мне и к одному парню подошли. Спросили, как мы относимся к тому, чтобы съездить на просмотр в Англию. Я сказал, что не могу, потому что только приехал в «Црвену Звезду», не получится. Я себя вижу в первой команде «Црвены Звезды», только закрепился в основе. Ехать в «Тоттенхэм», опять доказывать, на самом деле не хотелось.
Через 2-3 года я бы хотел уехать куда-то в Европу. Наверное, в «Валенсию» или «Леванте». Чтобы был сильный, но не топ-клуб. В «Леванте» у меня играет друг. А через 10 лет вижу себя либо в «Реале» либо в «Манчестер Юнайтед», — сказал Голдин в программе «Русские легионеры» на телеканале «Матч ТВ».
16-летний Голдин является воспитанником «Спартака». В сербский клуб он перешёл в 2015 году.
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