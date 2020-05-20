«Боруссия» Д продлила контракт с Пищеком. Через год он завершит карьеру

Дортмундская «Боруссия» в официальном «твиттере» объявила о продлении контракта с польским защитником Лукашем Пищеком.

Футболист подписал соглашение с немецким клубом до лета 2021 года. По окончании следующего сезона поляк станет свободным агентом.

Пищек перешёл в «Боруссию» летом 2010 года из берлинской «Герты» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 21 матче чемпионата Германии (17 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал три результативные передачи и получил две жёлтые карточки.

«Боруссия», в 26 турах набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 23 мая в гостях с «Вольфсбургом».