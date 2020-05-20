«Боруссия» Д продлила контракт с Пищеком. Через год он завершит карьеру
Дортмундская «Боруссия» в официальном «твиттере» объявила о продлении контракта с польским защитником Лукашем Пищеком.
Футболист подписал соглашение с немецким клубом до лета 2021 года. По окончании следующего сезона поляк станет свободным агентом.
Пищек перешёл в «Боруссию» летом 2010 года из берлинской «Герты» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 21 матче чемпионата Германии (17 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал три результативные передачи и получил две жёлтые карточки.
«Боруссия», в 26 турах набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 23 мая в гостях с «Вольфсбургом».
Марко Ройс не сыграет с «Баварией» и может из-за травмы пропустить остаток сезона
- 20 мая 2020
-
20:35
-
20:34
-
20:17
-
20:09
-
20:02
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:08
-
18:53
-
18:49
-
18:32
-
18:20
-
18:12
-
18:04
-
17:49
-
17:39
-
17:33
-
17:11
-
17:11
-
17:00
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:34
-
16:33
-
16:26
-
16:24
-
16:15
-
16:09
-
15:52
-
15:38
Партнерский контент