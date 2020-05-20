«Локомотив» и ещё несколько клубов РПЛ интересуются экс-хавбеком «Милана» Меркелем

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» и ещё несколько российских клубов интересуются полузащитником «Хераклеса» Александром Меркелем. Казахский футболист летом станет свободным агентом.
Меркель выступал за «Милан» в 2009–2011 годах, после чего его продали в «Дженоа» за € 6,5 млн. В «Хераклесе» полузащитник играл с 2018 года. До перехода в нидерландский клуб Меркель выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».
С 2007 по 2011 год Александр играл за юношеские и молодёжные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провёл за национальную команду 3 матча.
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