Г. Иванов: «Спартак» покупает дорогих футболистов. Куда деваются мальчики из их академии?

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о воспитанниках академии московского «Спартака».
«У «Спартака» неограниченные возможности. Они много покупают дорогих футболистов. Не понимаю, у них очень хорошая школа, очень хорошая академия, много мальчишек со всей страны привозят. И куда потом эти мальчишки деваются? Когда они иностранца нового привезут, смотришь: «Ну, дайте же шанс своему молодому». Скажите, что в этом году не будете чемпионами, потому что хотите играть своими молодыми игроками", — ответил Иванов на вопросы читателей канала E1 в YouTube.
Иванов оценил шансы екатеринбургской команды на победу в Кубке России. По его словам, «Спартак», с которым «Урал» может встретиться в финале турнира, в последние годы является удобным соперником для екатеринбуржцев.
- 20 мая 2020
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