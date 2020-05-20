Г. Иванов: «Спартак» покупает дорогих футболистов. Куда деваются мальчики из их академии?

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о воспитанниках академии московского «Спартака».



«У «Спартака» неограниченные возможности. Они много покупают дорогих футболистов. Не понимаю, у них очень хорошая школа, очень хорошая академия, много мальчишек со всей страны привозят. И куда потом эти мальчишки деваются? Когда они иностранца нового привезут, смотришь: «Ну, дайте же шанс своему молодому». Скажите, что в этом году не будете чемпионами, потому что хотите играть своими молодыми игроками", — ответил Иванов на вопросы читателей канала E1 в YouTube.

Иванов оценил шансы екатеринбургской команды на победу в Кубке России. По его словам, «Спартак», с которым «Урал» может встретиться в финале турнира, в последние годы является удобным соперником для екатеринбуржцев.