Широков: «Локомотив» под руководством Сёмина последние два года не прогрессирует

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал решение руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
«По уровню игры „Локомотив“ как минимум не слабее „Зенита“, в команде есть хорошие форварды. Просто под руководством Сёмина они последние два года не прогрессируют. С таким составом „железнодорожники“ обязаны бороться за чемпионство. Однако сейчас они претендуют только на выход в Лигу чемпионов, где с завидным постоянством проваливаются.
Юрию Павловичу предложили хорошую должность в клубе. И было бы неплохо, если бы он согласился на такой вариант. Его именем назвали бы школу, он смог бы контролировать и корректировать молодёжную политику. Что ещё нужно? Может быть, он еще поменяет свое решение и будет очень полезен «Локомотиву».
Понятно, что он чувствует в себе силы по-прежнему тренировать. Но если появилась возможность заниматься несколько другим делом, почему бы ею не воспользоваться? Повторяю, он бы принес «Локомотиву» ещё много пользы. Смог бы выстроить всю систему, которая в дальнейшем давала бы основной команде еще больше молодых и качественных игроков, своих воспитанников», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».
- 20 мая 2020
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