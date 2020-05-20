«Челси» продлил контракт с Вилли Кабальеро
Лондонский «Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с аргентинским голкипером Вилли Кабальеро.
Новое соглашение между вратарём и английским клубом будет действовать до лета 2021 года.
«Сейчас трудное время у всех. Благодарю за эту возможность и искренне ценю её. Хочу поблагодарить товарищей по команде, что помогли мне стать лучше. Хочу поблагодарить руководство клуба за продление контракта. Уверен, они по-прежнему будут ждать от меня максимума, а я буду тренироваться и играть с такой же энергией, как и всегда. Я очень счастлив», — сказал Кабальеро.
Кабальеро перешёл в «Челси» летом 2017 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 38-летний голкипер провёл четыре матча в АПЛ и пропустил семь голов.
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