«Челси» продлил контракт с Вилли Кабальеро

Лондонский «Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с аргентинским голкипером Вилли Кабальеро.

Новое соглашение между вратарём и английским клубом будет действовать до лета 2021 года.

«Сейчас трудное время у всех. Благодарю за эту возможность и искренне ценю её. Хочу поблагодарить товарищей по команде, что помогли мне стать лучше. Хочу поблагодарить руководство клуба за продление контракта. Уверен, они по-прежнему будут ждать от меня максимума, а я буду тренироваться и играть с такой же энергией, как и всегда. Я очень счастлив», — сказал Кабальеро.

Кабальеро перешёл в «Челси» летом 2017 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 38-летний голкипер провёл четыре матча в АПЛ и пропустил семь голов.