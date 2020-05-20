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В Серии А будет плей-офф, если турнир прервут повторно

В Серии А будет плей-офф, если турнир прервут повторно
Футбол / Италия 0

Федерация футбола Италии определила формат завершения сезона Серии А и других лиг, если итальянский чемпионат снова будет прерван из-за пандемии коронавируса.

Руководители Серии А, Федерации футбола Италии и остальных турниров страны приняли решение, что все лиги будут доиграны в формате короткого плей-офф в случае очередной приостановки из-за коронавируса. В плеф-офф за первенство будут участвовать команды из верхней части таблицы. С помощью матчей на вылет определятся клубы, которые вылетят в низшие дивизионы.

Если будет принято решение об окончательном завершении турниров, то команды распределят по местам, используя корректирующие коэффициенты.

Сезон-2019/2020 планируется доиграть к 20 августа. Начало следующего сезона намечено на 1 сентября.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о запрете на проведение спортивных мероприятий в стране до 14 июня. Ранее большинство клубов проголосовали за то, чтобы возобновить чемпионат 13 июня.

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