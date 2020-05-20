В Серии А будет плей-офф, если турнир прервут повторно

Федерация футбола Италии определила формат завершения сезона Серии А и других лиг, если итальянский чемпионат снова будет прерван из-за пандемии коронавируса.
Руководители Серии А, Федерации футбола Италии и остальных турниров страны приняли решение, что все лиги будут доиграны в формате короткого плей-офф в случае очередной приостановки из-за коронавируса. В плеф-офф за первенство будут участвовать команды из верхней части таблицы. С помощью матчей на вылет определятся клубы, которые вылетят в низшие дивизионы.
Если будет принято решение об окончательном завершении турниров, то команды распределят по местам, используя корректирующие коэффициенты.
Сезон-2019/2020 планируется доиграть к 20 августа. Начало следующего сезона намечено на 1 сентября.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о запрете на проведение спортивных мероприятий в стране до 14 июня. Ранее большинство клубов проголосовали за то, чтобы возобновить чемпионат 13 июня.
- 20 мая 2020
-
22:10
-
21:56
-
21:56
-
21:38
-
21:21
-
21:15
-
20:56
-
20:48
-
20:35
-
20:34
-
20:17
-
20:09
-
20:02
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:08
-
18:53
-
18:49
-
18:32
-
18:20
-
18:12
-
18:04
-
17:49
-
17:39
-
17:33
-
17:11
-
17:11
-
17:00
-
17:00
-
16:57
-
16:52