Неймар опубликовал фото, сделанное для GQ Russia

Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, сделанное для июньского номера российского издания журнала GQ.

«Самый красивый в мире», — прокомментировала снимок девушка футболиста Наталия Барулич.

Неймар вместе со своей девушкой, американской моделью Натальей Барулич, попал на обложку июньского номера GQ.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.

Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. Однако команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.