Неймар опубликовал фото, сделанное для GQ Russia
Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, сделанное для июньского номера российского издания журнала GQ.
«Самый красивый в мире», — прокомментировала снимок девушка футболиста Наталия Барулич.
Неймар вместе со своей девушкой, американской моделью Натальей Барулич, попал на обложку июньского номера GQ.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.
Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. Однако команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.
Агент: президент «Реала» сказал мне, что мечтает подписать Неймара
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