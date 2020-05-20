Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом в мае

Как стало известно «Чемпионату», у нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова обнаружены антитела к коронавирусу. Вирусом он переболел в начале мая.

20-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (11 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал четыре результативные передачи и получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до лета 2022 года.

«Краснодар», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня.