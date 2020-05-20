Массимо Каррера показал фото с тренировки АЕКа

Главный тренер афинского АЕКа Массимо Каррера поделился фотографией с тренировки греческого клуба.

«Никогда не прекращайте тренироваться!» — написал Каррера на своей странице в «Инстаграме».

После 26 туров АЕК занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции.



Итальянец возглавил АЕК в 2019 году. С 2016 по 2018 год Каррера работал в «Спартаке». Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России.



Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок. На прошлой неделе возобновился чемпионат Германии.