Массимо Каррера показал фото с тренировки АЕКа
Главный тренер афинского АЕКа Массимо Каррера поделился фотографией с тренировки греческого клуба.
«Никогда не прекращайте тренироваться!» — написал Каррера на своей странице в «Инстаграме».
После 26 туров АЕК занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции.
Итальянец возглавил АЕК в 2019 году. С 2016 по 2018 год Каррера работал в «Спартаке». Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок. На прошлой неделе возобновился чемпионат Германии.
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