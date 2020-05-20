Чех и Касильяс поздравили друг друга с днём рождения

Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех и экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс обменялись поздравлениями в соцсетях. 20 мая Чеху исполнилось 38 лет, Касильясу — 39.

«Поздравляю, Икер! С днём рождения», — написал Чех на своей странице в «Твиттере». «С днём рождения, друг! Ты легенда!» — ответил ему Касильяс.

Петр Чех выступал за «Хмел», пражскую «Спарту», «Ренн», «Челси» и лондонский «Арсенал». Рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей. В настоящее время Пётр — игрок британской хоккейной команды «Гилфорд Феникс», выступающей в ENIHL.

Икер Касильяс играл за «Реал» и «Порту». Чемпион мира в составе сборной Испании (2010), двукратный чемпион Европы (2008, 2012). В январе сообщалось, что Касильяс может стать главой Королевской испанской футбольной федерации.