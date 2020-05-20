Чех и Касильяс поздравили друг друга с днём рождения

Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех и экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс обменялись поздравлениями в соцсетях. 20 мая Чеху исполнилось 38 лет, Касильясу — 39.
«Поздравляю, Икер! С днём рождения», — написал Чех на своей странице в «Твиттере». «С днём рождения, друг! Ты легенда!» — ответил ему Касильяс.
Петр Чех выступал за «Хмел», пражскую «Спарту», «Ренн», «Челси» и лондонский «Арсенал». Рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей. В настоящее время Пётр — игрок британской хоккейной команды «Гилфорд Феникс», выступающей в ENIHL.
Икер Касильяс играл за «Реал» и «Порту». Чемпион мира в составе сборной Испании (2010), двукратный чемпион Европы (2008, 2012). В январе сообщалось, что Касильяс может стать главой Королевской испанской футбольной федерации.
- 21 мая 2020
-
00:57
-
00:53
-
00:39
-
00:31
-
00:29
- 20 мая 2020
-
23:59
-
23:57
-
23:39
-
23:32
-
23:19
-
23:06
-
22:59
-
22:39
-
22:27
-
22:17
-
22:14Далер Кузяев намерен уехать в Европу Эксклюзив
-
22:10
-
21:56
-
21:56
-
21:38
-
21:21
-
21:15
-
20:56
-
20:48
-
20:35
-
20:34
-
20:17
-
20:09
-
20:02
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:30
-
19:24
-
19:20