Ярослав Ракицкий рассказал о своей главной мечте и назвал самый большой страх

Петербургский «Зенит» на странице в «Инстаграме» запустил новую рубрику, в которой футболисты отвечают на 10 вопросов о себе и своих привычках. Первым героем проекта стал украинский защитник Ярослав Ракицкий.
Ракицкий сообщил, что назвал бы свою автобиографию «Будь человеком». Среди фильмов, которые довели защитника до слез — сериалы «Сваты» и «Бригада». Запах детства, по мнению Ракицкого, — это запах кожаного мяча. Главный страх спортсмена — война.
Любимая еда футболиста — паста карбонара, приготовленная женой. Раздражающая супругу вредная привычка — разбрасывание носков. Ракицкий также отметил, что хотел бы быть не героем фильма, а героем для своих детей. Последнее, что он смотрел в YouTube — канал Александра Алиева. Любимое место в Донецке — «Донбасс Арена. Главная мечта Ракицкого: „Чтобы люди жили в мире, здравии и любви“.
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер 30-летнего украинца обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн.
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