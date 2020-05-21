Н'Голо Канте пропустит командную тренировку «Челси» из-за опасений по поводу коронавируса

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте получил разрешение пропустить первую командную тренировку после паузы.

Канте решил тренироваться дома из-за личных опасений по поводу возможного заражения COVID-19, сообщает GFFN со ссылкой на The Telegraph. Футболист прошел тест на коронавирус, который оказался отрицательным, но не хочет подвергать себя риску из-за истории сердечных заболеваний в своей семье. Канте также беспокоится за своих близких. Партнёры по команде полностью поддержали решение 29-летнего француза.

Н’Голо защищает цвета «Челси» с лета 2016 года. За француза синие заплатили «Лестер Сити» € 35,8 млн. Контракт Канте рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Н’Голо забил 3 мяча в 22 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Ранее стало известно, что клубы английской Премьер-лиги приняли единогласное решение продолжить тренировочный процесс с 19 мая.