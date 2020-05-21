«Эвертон» договорился о сотрудничестве с Hummel и заработает рекордные для клуба £ 30 млн

Английский «Эвертон» подписал трёхлетнее соглашение с новым техническим спонсором – датской компанией Hummel, сообщается на официальном сайте клуба.
По информации Daily Mail, в течение следующих трёх лет «ириски» заработают £ 30 млн от нового технического спонсора, что является рекордной сделкой для клуба. Ранее «Эвертон» зарабатывал £ 4,5 млн в год по соглашению с компанией Umbro, которая являлась давним партнёром клуба. Отметим, что Hummel является партнёром «Глазго Рейнджерс».
В следующем сезоне «Эвертон» ожидает новый облик, так как помимо смены технического спонсора, клуб сменит и титульного спонсора, отказавшись от дальнейшего сотрудничества с букмекерской конторой SportPesa.
Однако, при возобновлении текущего сезона клуб будет обязан исполнить нынешние соглашения, поэтому логотипы Umbro и SportPesa вновь появятся на футболке «Эвертона».
«Очень важно, чтобы мы извлекали максимальную выгоду из наших коммерческих сделок, и это рекордная договоренность клуба о техническом партнерстве. Важно, чтобы мы работали с брендами, которые разделяют наши амбиции. На всех нас произвела впечатление оригинальность, преданность качеству и стремление Hummel бросить вызов ожиданиям. Мы рассчитываем на сотрудничество с ними, чтобы предоставить нашим игрокам и болельщикам впечатляющий ассортимент продукции в ближайшие годы», — сказал генеральный директор «Эвертона» Дэнис Баррет-Баксендейл.
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