Пол Скоулз назвал два клуба, в которые он готов был перейти из «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поул Скоулз рассказал, в какие два зарубежных клуба он бы рассмотрел переход, если бы ему пришлось уйти из стана «манкунианцев».

«Мне нравились «Барселона» и «Милан». Мне нравились их комплекты форм, красно-чёрные полосы и белые шорты. И игроки. Был заметен рост итальянского футбола. Вспомните Барези, Мальдини, Донадони, Анчелотти, ван Бастена и Рууда Гуллита. Невероятная команда. Поэтому если бы мне пришлось покинуть «Юнайтед», я бы выбрал «Милан» или «Барселону». Однако у меня никогда не было намерения или амбиций играть в каком-то другом клубе», — цитирует Скоулза The Sun.



Напомним, Скоулз выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1994 по 2011 год. Летом 2011 года он объявил о завершении игровой карьеры, а уже январе 2012 вновь вернулся, проведя ещё полтора года в составе клуба. Всего он принял участие в 709 встречах за «манкунианцев» во всех турнирах, отметившись 152 забитыми мячами и 73 результативными передачами.