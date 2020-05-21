Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о процессе возвращения легионеров в клуб

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о возобновлении тренировочного процесса команды на сборе в Челябинской области, а также поведал, когда к клубу присоединятся иностранные легионеры.

«Базу в Аше мы знали хорошо. Здесь у нас тренируется и вторая команда, и молодёжная команда. Также мы здесь начинали свою историю. Хотелось бы сказать слова благодарности руководству базы и города, что приняли нас. Мы делаем всё, чтобы никаких эксцессов не случилось. Мы тренируемся согласно определённым нормам и соблюдаем дистанцию.



Здесь прекрасная погода и прекрасная база, чем больше таких баз будет, тем больше у нас будет хороших игроков.



Оливье Тилль не приехал на сбор из-за семейных обстоятельств. Мы пошли ему навстречу, он тренируется в индивидуальном порядке с индивидуальным тренером в Уфе.



Что касается Неделчару, Бизяка, Вомбергара и Йокича, они должны прилететь 22 мая в Самару, около 17:50 по самарскому времени. Этот рейс мы организовали совместно с «Крыльями Советов», хочу сказать огромное спасибо Виталию Шашкову. Единолично решать такие вопросы для клубов довольно затратно. По прилёте они должны будут сдать тест на коронавирус и отбыть карантин в Уфе. После этого мы будем ждать решения правительства республики о том, как это будет происходить.



Что касается Табидзе, он должен пересечь автомобильную границу с Грузией и 22 мая прибыть в Уфу. Он также будет проходить все тестирования и нормы Роспотребнадзора, которые связаны с иностранцами», — сказал Газизов в интервью пресс-службе «Уфы» в «Инстаграме».