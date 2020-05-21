Южнокорейский клуб «Сеул» оштрафован за размещение секс-кукол на трибунах стадиона

Дисциплинарный комитет чемпионата Южной Кореи по футболу оштрафовал на $ 81,5 тыс. «Сеул» за размещение секс-кукол на трибунах стадиона в матче 2-го тура с «Кванджу» (1:0), сообщает Goal.
Клуб хотел заполнить арену «Сеул Ворлд Кап» манекенами, чтобы создать футбольную атмосферу, и не предполагал, что в итоге это будут товары для взрослых. По словам представителей «Сеула», их заверили, что куклы были разработаны для демонстрации одежды и модных продуктов.
«Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, дисциплинарный комитет решил принять жёсткие дисциплинарные меры, учитывая серьёзность произошедшего случая, который сильно оскорбил и ранил поклонниц женского пола и семьи. «Сеул» совершил «серьезную ошибку», не удалив кукол до начала матча», — сказано в заявлении лиги.
Руководство «Сеула» уже принесло извинения за возникшую ситуацию, назвав это «непростительной ошибкой», пытаясь прояснить, как это произошло.
- 21 мая 2020
-
05:28
-
04:55
-
04:40
-
04:17
-
03:51
-
03:01
-
02:50
-
02:36
-
01:53
-
01:30
-
00:57
-
00:53
-
00:39
-
00:31
-
00:29
- 20 мая 2020
-
23:59
-
23:57
-
23:39
-
23:32
-
23:19
-
23:06
-
22:59
-
22:39
-
22:27
-
22:17
-
22:14Далер Кузяев намерен уехать в Европу Эксклюзив
-
22:10
-
21:56
-
21:56
-
21:38
-
21:21
-
21:15
-
20:56
-
20:48
-
20:35