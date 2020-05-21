Южнокорейский клуб «Сеул» оштрафован за размещение секс-кукол на трибунах стадиона

Дисциплинарный комитет чемпионата Южной Кореи по футболу оштрафовал на $ 81,5 тыс. «Сеул» за размещение секс-кукол на трибунах стадиона в матче 2-го тура с «Кванджу» (1:0), сообщает Goal.

Клуб хотел заполнить арену «Сеул Ворлд Кап» манекенами, чтобы создать футбольную атмосферу, и не предполагал, что в итоге это будут товары для взрослых. По словам представителей «Сеула», их заверили, что куклы были разработаны для демонстрации одежды и модных продуктов.



«Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, дисциплинарный комитет решил принять жёсткие дисциплинарные меры, учитывая серьёзность произошедшего случая, который сильно оскорбил и ранил поклонниц женского пола и семьи. «Сеул» совершил «серьезную ошибку», не удалив кукол до начала матча», — сказано в заявлении лиги.

Руководство «Сеула» уже принесло извинения за возникшую ситуацию, назвав это «непростительной ошибкой», пытаясь прояснить, как это произошло.