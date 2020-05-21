«Реал» интересуется игроком «Байера», ЦСКА продлил контракт с Гончаренко. Главное к утру

«Реал» интересуется полузащитником «Байера» Каем Хаверцем, В «Ростове» не выявлено заражённых коронавирусом, Международная федерация хоккея опубликовала новый состав групп на ЧМ-2021, ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко, и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» интересуется полузащитником «Байера» Каем Хаверцем.
2. В «Ростове» не выявлено заражённых коронавирусом.
3. Международная федерация хоккея опубликовала новый состав групп на ЧМ-2021.
4. ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко.
5. «Бавария» объявила о продлении контракта с Мануэлем Нойером.
6. Швейцария надеется отобрать у России право проведения чемпионата мира 2023 года.
7. «Ещё будет время попрощаться». 39-летний Ариц Адурис завершил карьеру.
8. Уайт подтвердил, что следующий турнир UFC cостоится в Лас-Вегасе.
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