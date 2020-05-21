Зидан: желание завоёвывать титулы – в ДНК «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможное возобновление сезона в Испании.
«Эта неделя прошла уже лучше, потому что мы могли больше работать в маленьких группах. Можем больше работать над тактикой, психологией и техникой. На этой неделе команда уже выглядит лучше, а на следующей будет выглядеть гораздо лучше.
Нужно думать позитивно, потому что нам посчастливилось снова вернуться к работе и для меня это выглядит хорошо. Игроки думают, что им нужно извлекать из этого максимум и наслаждаться процессом.
У нас осталось 11 матчей, и мы будем готовиться к тому, чтобы хорошо и мощно завершить сезон. В конце концов, главное – приложить все усилия, чтобы завоевать какой-нибудь трофей. Желание завоёвывать титулы – в ДНК этого клуба. Но для меня самое важное – возможность снова работать с моими игроками после 60 дней паузы, я счастлив», — приводит слова Зидана Marca.
- 21 мая 2020
-
08:33
-
08:30
-
07:41
-
06:27
-
05:51
-
05:28
-
04:55
-
04:40
-
04:17
-
03:51
-
03:01
-
02:50
-
02:36
-
01:53
-
01:30
-
00:57
-
00:53
-
00:39
-
00:31
-
00:29
- 20 мая 2020
-
23:59
-
23:57
-
23:39
-
23:32
-
23:19
-
23:06
-
22:59
-
22:39
-
22:27
-
22:17
-
22:14Далер Кузяев намерен уехать в Европу Эксклюзив
-
22:10
-
21:56
-
21:56
-
21:38