Зидан: желание завоёвывать титулы – в ДНК «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможное возобновление сезона в Испании.



«Эта неделя прошла уже лучше, потому что мы могли больше работать в маленьких группах. Можем больше работать над тактикой, психологией и техникой. На этой неделе команда уже выглядит лучше, а на следующей будет выглядеть гораздо лучше.



Нужно думать позитивно, потому что нам посчастливилось снова вернуться к работе и для меня это выглядит хорошо. Игроки думают, что им нужно извлекать из этого максимум и наслаждаться процессом.



У нас осталось 11 матчей, и мы будем готовиться к тому, чтобы хорошо и мощно завершить сезон. В конце концов, главное – приложить все усилия, чтобы завоевать какой-нибудь трофей. Желание завоёвывать титулы – в ДНК этого клуба. Но для меня самое важное – возможность снова работать с моими игроками после 60 дней паузы, я счастлив», — приводит слова Зидана Marca.

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