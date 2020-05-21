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Зидан: желание завоёвывать титулы – в ДНК «Реала»

Зидан: желание завоёвывать титулы – в ДНК «Реала»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможное возобновление сезона в Испании.

«Эта неделя прошла уже лучше, потому что мы могли больше работать в маленьких группах. Можем больше работать над тактикой, психологией и техникой. На этой неделе команда уже выглядит лучше, а на следующей будет выглядеть гораздо лучше.

Нужно думать позитивно, потому что нам посчастливилось снова вернуться к работе и для меня это выглядит хорошо. Игроки думают, что им нужно извлекать из этого максимум и наслаждаться процессом.

У нас осталось 11 матчей, и мы будем готовиться к тому, чтобы хорошо и мощно завершить сезон. В конце концов, главное – приложить все усилия, чтобы завоевать какой-нибудь трофей. Желание завоёвывать титулы – в ДНК этого клуба. Но для меня самое важное – возможность снова работать с моими игроками после 60 дней паузы, я счастлив», — приводит слова Зидана Marca.

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