Евсеев: на первых тренировках «Уфы» было видно, что с мячом игроки давно не виделись

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как проходят тренировки команды после длительной паузы из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня опять у нас две тренировки. До 28 мая будем чётко придерживаться написанного плана. Потом пойдём по следующему расписанию.



Если говорить в общих чертах, чем „Уфа“ занимается сейчас: развитие аэробных возможностей. Пока бегаем. Задача штаба — подвести ребят к единому целому. Но они всё же не легкоатлеты.Поэтому занимаемся и координацией, и добавляем потихонечку работу с мячом. На первых тренировках было видно, что с мячом они давно не виделись.



В общем, идём вперёд. Вчера начали малые игры, на маленькие ворота. Это добавляет настроения. Сегодня будем задействовать в них вратарей.



Погода пасмурная, но тепло. Дождя нет. План наш до 28 мая: утром бег, вечером работа с мячами. Если в общих чертах. Пойдём поработаем», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Вадима Евсеева.