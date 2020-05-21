Источник: Балотелли покинет «Брешию» по окончании сезона. На него претендуют два клуба

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может сменить команду в летнее трансферное окно.



Как утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 29-летний футболист покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В услугах Марио заинтересованы «Галатасарай» и «Васко да Гама». Более того, оба клуба уже начали переговоры с агентом игрока Мино Райолой.



Балотелли перешёл в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов. Команда после 26 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, отставая от спасительной 17-й строчки на 9 очков.



В ходе своей карьеры Марио также выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу» и «Марсель».

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