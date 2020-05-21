«Горжусь тобой». Александр Кокорин поучаствовал в челлендже, показав выдержку сына

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», поддержал челлендж с детьми под названием #babychallenge.
Суть челленджа заключается в том, чтобы оставить ребёнка наедине со сладостями и попросить его не есть их до возвращения взрослого. Происходящее снимается на камеру.
Кокорин опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором с таким испытанием сталкивается его сын.
Видео доступно на «Чемпионате».
В комментариях к посту выдержку сына Кокорина оценили другие футболисты.
«Ай артистик», — написал Юрий Газинский.
«Саша, ну вылитый ты», — отметил Вячеслав Малафеев.
«Браво», — добавил Дмитрий Полоз.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 4 матчах чемпионата России, в которых отметился 3 голами. Зимой Александр перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Его контракт с сине-бело-голубыми действует до лета 2020 года.
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