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«Горжусь тобой». Александр Кокорин поучаствовал в челлендже, показав выдержку сына

«Горжусь тобой». Александр Кокорин поучаствовал в челлендже, показав выдержку сына
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», поддержал челлендж с детьми под названием #babychallenge.

Суть челленджа заключается в том, чтобы оставить ребёнка наедине со сладостями и попросить его не есть их до возвращения взрослого. Происходящее снимается на камеру.

Кокорин опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором с таким испытанием сталкивается его сын.

Видео доступно на «Чемпионате».

В комментариях к посту выдержку сына Кокорина оценили другие футболисты.

«Ай артистик», — написал Юрий Газинский.

«Саша, ну вылитый ты», — отметил Вячеслав Малафеев.

«Браво», — добавил Дмитрий Полоз.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 4 матчах чемпионата России, в которых отметился 3 голами. Зимой Александр перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Его контракт с сине-бело-голубыми действует до лета 2020 года.

«Зенит» продлил контракт с Александром Кокориным до конца сезона
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