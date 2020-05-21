Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура согласовал условия контракта с «Ромой», сообщает Corriere dello Sport.

Контракт Бонавентуры с «Миланом» действителен до 30 июня. По данным источника, футболист перейдёт в «Рому» на правах свободного агента и подпишет с клубом соглашение на два года. Сообщается, что зарплата футболиста составит около € 2 млн в год.

Бонавентура перешёл в «Милан» летом 2014 года из «Аталанты». Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Италии (девять — в основном составе) и стал автором двух забитых мячей.

«Милан», набрав 36 очков в 26 матчах, занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (63).