Уткин: реакция на историю болезни Шапи параноидальна

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале отреагировал на новость о нахождении у нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова антител к коронавирусу.



«Почитал написанное о «казусе Шапи». Не очень понимаю примерно ничего. Парень заболел в начале мая. Переболел в лёгкой форме. Все взаимные обязательства клубов по возобновлению чемпионата начинаются с 15 мая, когда решение было принято. И? Как говорит Валерий Георгиевич.



О тренировках и сроках их начала. Тренироваться не запрещено. Требования карантина устанавливаются властями. В разных областях по-разному. Требования, кстати, абсолютно все довольно идиотичные, что отчасти оправдано управленческой паникой, ну да простительно. В частных случаях компромисс возможен. Надо решать с местными властями. Ровно так сейчас в клубы возвращаются легионеры.



РФС сообщил о дате начала тренировок не потому, что они запрещены. РФС и не может это запрещать, кто они такие, собственно. Это не более чем логика выбора даты, когда начинать соревнования: если решение принято сейчас, то рассчитываем две недели на карантин и три недели на тренировки. Всё.



Если «Краснодар» как-то тренировался раньше решения РФС, я просто не допускаю мысли, что клуб не соблюдал определённые правила. Ну, свои – а чьи? РФС сформулировал собственные 15 мая. Всё, что было до, – ну что за проблема. Если только для полиции по месту пребывания. В общем, реакция на историю болезни Шапи параноидальна. И это простительно. Эпидемия же. Я и сам в шоке. Завидую потому что парню», — написал Уткин.

Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как перенёс коронавирус