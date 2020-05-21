«Барселона» хочет продать Самуэля Юмтити за € 30 млн
«Барселона» планирует расстаться с французским защитником Самуэлем Юмтити, сообщает Sport.es.
По данным источника, «Барселона» готова выслушать предложения других клубов и отпустить защитника за € 30 млн. Сообщается, что сам Юмтити не хочет покидать каталонский клуб, но в случае ухода предпочтёт перебраться в чемпионат Англии, где им интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Самуэль перешёл в «Барселону» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. До перехода в каталонский клуб защитник играл в «Лионе». В нынешнем сезоне Юмтити провёл в составе сине-гранатовых 11 матчей в чемпионате Испании и заработал 4 жёлтые карточки.
Недавно Юмтити получил травму голени во время тренировки и выбыл на 2-3 недели.
Самуэль Юмтити пропустит 2–3 недели из-за травмы голени
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