Уле-Гуннар Сульшер: предпочёл бы, чтобы в команде была дыра, а не придурок

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о важности личностных качеств футболистов.



«Я бы предпочёл, чтобы в команде была дыра, а не придурок. Личностные качества очень важны. Мы команда, и хочется, чтобы игроки умели адаптироваться. В марте 2019 года футболисты были уставшими как физически, так и психологически. Помимо этого, у нас были травмы. Из-за всего этого игроки стали мыслить негативно, в то время как сейчас они мыслят позитивно. В прошлом году были и другие вещи, которые мне не нравились. Среди них личные вопросы, которые было невозможно решить до лета.



Всегда будут футболисты, которые хотят играть больше, но если команда нацелена на успех, то игроки должны быть готовы выйти на поле в разных ситуациях. Сейчас у нас в команде нет ни одного гнилого яблока», — цитирует Сульшера Goal.com со ссылкой на United We Stand.

Полузащитник «Ростова» Норманн сравнил Карпина и Сульшера