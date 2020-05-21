«Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов за 10 дней

Министр спорта Московской области Роман Терюшков назвал сроки поиска инвесторов для «Химок», чей выход в Российскую Премьер-Лигу оказался под угрозой.
«Ситуация тяжёлая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда. Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в Премьер-Лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос – если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в Премьер-Лиге, если нет – останемся в ФНЛ.
Думаю, здесь ничего страшного нет, если ещё год поиграем в ФНЛ. Если в следующем году выйдем в Премьер-Лигу, значит выйдем. Если найдём инвесторов, то клуб уже будет частным, а не бюджетным. Если он останется на бюджете, то будет играть в ФНЛ», — цитирует Терюшкова ТАСС.
Напомним, нынешний сезон Футбольной национальной лиги было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе, однако позднее появилась информация, что команда может остаться в ФНЛ или даже опуститься в ПФЛ.
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