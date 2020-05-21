Румменигге: будущее Перишича в «Баварии» пока не определено

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с выкупом полузащитника Ивана Перишича, который выступает в мюнхенском клубе на правах аренды из «Интера».
«Мы не разговаривали об этом. Перишич недавно вернулся в строй после травмы. Но у меня хорошие отношения с Джузеппе Мароттой (генеральный директор «Интера». — Прим. „Чемпионата“), поэтому сначала посмотрим, как он сыграет несколько игр, а потом поговорим. Игрок хочет знать, где он будет играть, но это пока не определено», — приводит слова Румменигге Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Перишич защищает цвета «Баварии» с августа 2019 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги Перишич провёл 15 матчей, стал автором 4 забитых мячей и отдал 4 результативные передачи.
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