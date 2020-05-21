Андре Виллаш-Боаш отклонил выгодное предложение «Ньюкасла»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш мог вернуться в Англию в летнее межсезонье.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, недавно к услугам португальского специалиста обратился «Ньюкасл Юнайтед». Английский клуб сделал Андре выгодное предложение, по условиям которого он зарабатывал бы больше, чем в «Марселе», однако тренер ответил отказом.
Напомним, в ближайшее время у «Ньюкасла» должен официально смениться владелец. Новым президентом клуба станет Ясир Аль-Румайян, председатель совета директоров крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco и близкий соратник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, фактического спонсора и инициатора всей сделки.
Ранее Виллаш-Боаш заявлял, что не планирует возвращаться в английскую Премьер-лигу, где ранее работал с «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».
- 21 мая 2020
-
13:21
-
12:53
-
12:46
-
12:29
-
12:21
-
11:58
-
11:51
-
11:42
-
11:24
-
10:58
-
10:58
-
10:41
-
10:30
-
10:19
-
09:40
-
09:37
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
08:33
-
08:30
-
07:41
-
06:27
-
05:51
-
05:28
-
04:55
-
04:40
-
04:17
-
03:51
-
03:01
-
02:50
-
02:36
-
01:53
-
01:30
-
00:57