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Андре Виллаш-Боаш отклонил выгодное предложение «Ньюкасла»

Андре Виллаш-Боаш отклонил выгодное предложение «Ньюкасла»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш мог вернуться в Англию в летнее межсезонье.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, недавно к услугам португальского специалиста обратился «Ньюкасл Юнайтед». Английский клуб сделал Андре выгодное предложение, по условиям которого он зарабатывал бы больше, чем в «Марселе», однако тренер ответил отказом.

Напомним, в ближайшее время у «Ньюкасла» должен официально смениться владелец. Новым президентом клуба станет Ясир Аль-Румайян, председатель совета директоров крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco и близкий соратник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, фактического спонсора и инициатора всей сделки.

Ранее Виллаш-Боаш заявлял, что не планирует возвращаться в английскую Премьер-лигу, где ранее работал с «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».

Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с «Марселем»
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