«ПСЖ» включился в борьбу за Обамеянга

«Пари Сен-Жермен» интересуется нападающим лондонского «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает Le10Sport.
По данным источника, переговоры о трансфере игрока пока не начались, однако руководство «ПСЖ» рассматривает вариант приобретения форварда за € 40-50 млн.
Контракт Пьера-Эмерика с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Стороны пока не могут договориться о продлении сотрудничества.
Обамеянг перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» зимой 2018 года. В нынешнем сезоне Обамеянг забил 17 мячей и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах английской Премьер-лиги. В 6 встречах Лиги Европы форвард стал автором 3 забитых мячей.
Ранее сообщалось, что 30-летним габонским футболистом интересуются «Барселона», мадридский «Реал» и миланский «Интер».
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