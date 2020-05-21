ЧемпКвиз в «Инстаграме»: хорошо ли ты разбираешься в российском футболе?

Каждый четверг подписчики инстаграм-аккаунта «Чемпионата» играют в увлекательную игру. Один из журналистов записывает 10 видеовопросов на одну тему и к каждому даёт четыре варианта ответа. Вопрос звучит только устно, а вот варианты появляются на экране. За отведённые секунды нужно выбрать правильный ответ.
Сегодня игра посвящена чемпионату России. Её ведущим станет журналист «Чемпионата», один из авторов подкаста об АПЛ и программы «Футбольный Альбион» Григорий Телингатер. Если вы считаете, что неплохо разбираетесь в РПЛ, то у вас все шансы выиграть код на игру FIFA20 для приставки PS4 или Xbox One. Если РПЛ не ваш конёк – не беда, всегда есть фактор везения при выборе вариантов.
#ЧемпКвиз начнётся в 20:00 мск. Подписывайтесь на «инстаграм» «Чемпионата», чтобы не пропустить анонсы и старт.
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