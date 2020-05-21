Бывшая жена Андрея Аршавина показала, как их сын играет в футбол

Телеведущая Юлия Барановская, бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, опубликовала в «Инстаграме» видео с сыном.
В ролике 7-летний Арсений показывает свои футбольные навыки, играя на заднем дворе дома. Скинув с ноги шлёпку, он бьёт по воротам. Первый удар получился удачным, а после второго мяч улетел за забор, что рассмешило мать мальчика.
«В шлёпках в футбол. Здравствуйте, соседи», — написала Барановская.
Видео доступно на «Чемпионате».
Аршавин и Барановская прожили вместе девять лет. Помимо Арсения у пары есть ещё два совместных ребёнка: 11-летняя Яна и 14-летний Артём.
Аршавин работает в «Зените» советником генерального директора по молодёжному футболу. Будучи футболистом, выступал за петербургский клуб с 1999 по 2008 год, в 2012-м, а также с 2013 по 2015 год. В составе «Зенита» Андрей — трижды чемпион России, обладатель Кубка Премьер-Лиги, Суперкубка России, Кубка и Суперкубок УЕФА.
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