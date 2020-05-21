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Джан: не вижу причин ставить «МЮ» выше «Боруссии». Сказал бы Санчо остаться в Дортмунде

Джан: не вижу причин ставить «МЮ» выше «Боруссии». Сказал бы Санчо остаться в Дортмунде
Футбол / Германия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился мнением о возможном переходе хавбека Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

«Не вижу причин ставить «Манчестер Юнайтед» выше «Боруссии». Ни в спортивном плане, ни в плане привлекательности. Я бы сказал ему остаться здесь – давай играть вместе всегда. У Джейдона есть качества, которыми обладают немногие футболисты. Я заметил это очень быстро. Он невероятно важен для нас», — приводит слова Джана Sport Bild.

Санчо защищает цвета «Боруссии» с 2017 года, а ранее выступал на молодёжном уровне за «Манчестер Сити» и «Уотфорд». В нынешнем сезоне 20-летний английский хавбек принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 14 голами и 15 результативными передачами.

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