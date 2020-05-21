Советник президента «Барселоны»: в некоторых аспектах с «Реалом» невозможно бороться
Бывший футболист и тренер «Барселоны», а ныне советник президента клуба Карлес Решак выразил мнение, что принципиальный соперник сине-гранатовых, мадридский «Реал», пользуется преимуществом в некоторых вопросах.
«В некоторых аспектах с «Реалом» невозможно бороться. Когда возникают какие-либо сомнения, решение всегда принимается в их пользу», — цитирует Решака Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER Catalunya.
Нынешний розыгрыш чемпионата Испании был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. После 27 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Барселона», в активе которой 58 очков. «Реал» располагается строчкой ниже, отставая от каталонцев на 2 очка.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.
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