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Marca «собрала» идеального нападающего. У него характер Роналду и левая нога Месси

Marca «собрала» идеального нападающего. У него характер Роналду и левая нога Месси
Футбол 0

Испанское издание Marca составило портрет идеального нападающего, наделив его качествами различных футболистов, в том числе тех, кто уже завершил профессиональную карьеру.

Сила: Роналдо.
Скорость: Джейми Варди.
Изящество: Марко ван Бастен.
Левая нога: Лионель Месси.
Правая нога: Килиан Мбаппе.
Игра головой: Карлос Сантильяна.
Умение приспосабливаться: Герд Мюллер.
Голевое чутьё: Гари Линекер.
Характер: Криштиану Роналду.

Напомним, на данный момент из-за пандемии коронавируса большинство футбольных первенств во всём мире приостановлены, однако во многих странах готовятся к возобновлению сезона. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на более поздний срок. Евро-2020, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля, перенесён на 2021 год.

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