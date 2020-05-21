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Роберто Манчини: до моего прихода никто не хотел тренировать сборную Италии

Роберто Манчини: до моего прихода никто не хотел тренировать сборную Италии
Футбол / Италия 0

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, как он начинал работать в национальной команде. Специалист возглавил сборную в 2018 году.

«До моего прихода никто не хотел тренировать сборную Италии. Меня спросили, и я согласился. Многие боялись попасть в сложную ситуацию, но футбол состоит из таких моментов, поэтому нужно просто быть более уверенным и верить в способности молодых игроков. Я верю, что они ещё наберутся опыта.

В Италии всегда были хорошие игроки. Но побеждать всегда непросто, даже играя против слабых оппонентов. Мы хотели сделать что-то непохожее на то, что уже было раньше, пытались играть хорошо и сделать всё возможное. Моей задумкой было сделать что-то особенное, чтобы болельщики стали ближе к национальной команде», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на Roma TV.

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