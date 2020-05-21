Экс-арбитр Гонсалес: 90 процентов испанских судей болеет за «Реал», 10 — за «Барселону»

Бывший арбитр ФИФА Итурральде Гонсалес рассказал о клубных предпочтениях среди его коллег.



«Каково соотношение болельщиков «Реала» и «Барселоны» среди испанских судей? 90 процентов против 10. Нравится это «Барселоне» или нет, но 70 процентов населения, не считая Каталонии, болеет за «Реал». Сейчас каталонцев поддерживает больше людей, потому что молодёжь привлекли титулы Гвардиолы», — приводит слова Гонсалеса Cadena Ser.



Нынешний розыгрыш чемпионата Испании был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. После 27 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Барселона», в активе которой 58 очков. «Реал» располагается строчкой ниже, отставая от принципиального соперника на 2 очка.

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