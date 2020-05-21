«Интер» рассматривает Агуэро в качестве замены Мартинесу

Миланский «Интер» рассматривает нападающего сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в качестве замены соотечественнику Лаутаро Мартинесу, сообщается на сайте журналиста Альфредо Педуллы.

По данным источника, аргентинец может покинуть стан «горожан» из-за исключения клуба из еврокубков на два года. Сообщается, что в случае перехода Лаутаро в «Барселону» руководство «Интера» попытается заполучить Агуэро.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В нынешнем сезоне Серхио провёл 30 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, стал автором 23 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с английским клубом действителен до 30 июня 2021 года.