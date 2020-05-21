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У двух игроков «Торпедо-БелАЗ» коронавирус. Сегодня у команды матч в чемпионате Беларуси

У двух игроков «Торпедо-БелАЗ» коронавирус. Сегодня у команды матч в чемпионате Беларуси
Футбол / Прочие турниры 0

Белорусский клуб «Торпедо-БелАЗ» пострадал от пандемии коронавируса в разгар национального чемпионата.

Как сообщает by.tribuna.com, сразу у двух игроков команды, вратаря Владимира Бушмы и полузащитника Михаила Афанасьева, положительный тест на коронавирус. Под подозрением также находятся ещё два футболиста основного состава: защитник Максим Бордачёв и хавбек Андрей Хачатурян.

Сегодня, 21 мая, «Торпедо-БелАЗ» предстоит сыграть с «Неманом» в 10-м туре Высшей лиги. Матч пройдёт на стадионе «Неман» в городе Гродно, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Перечисленные выше футболисты «Торпедо-БелАЗ» участия во встрече с «Неманом» не примут.

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все турниры в мире. Беларусь стала единственной страной в Европе, где продолжили проходить матчи чемпионата.

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