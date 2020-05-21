«Арсенал» и «Эвертон» ведут переговоры с «Ювентусом» о трансфере Адриена Рабьо

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может перебраться в чемпионат Англии летом, сообщает Le10sport.

По данным источника, руководство «старой синьоры» намерено расстаться с футболистом и уже ведёт переговоры с «Эвертоном» и лондонским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти лично заинтересован в трансфере футболиста «Ювентуса». Напомним, Рабьо играл под руководством Анчелотти в «Пари Сен-Жермен» с 2012 по 2013 год.

Рабьо перешёл в итальянский клуб перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», воспитанником которого он является. В сезоне-2019/2020 25-летний французский футболист провёл 17 матчей в Серии А, в которых результативными действиями не отметился.