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Источник: Рамзан Кадыров доставлен в Москву с подозрением на коронавирус

Источник: Рамзан Кадыров доставлен с Москву с подо
Источник: Рамзан Кадыров доставлен в Москву с подозрением на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

У главы Чеченской Республики и почётного президента «Ахмата» Рамзана Кадырова подозревают коронавирус, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, накануне, 20 мая, Кадырова на самолёте доставили в Москву и поместили в одну из лучших клиник столицы.

Симптомы заболевания у него появились ещё несколько дней назад, однако он решил, что это ОРВИ. Впоследствии состояние Кадырова стало стремительно ухудшаться. К настоящему моменту у главы Чеченской Республики диагностировано поражение лёгких, однако диагноз COVID-19 пока не подтверждён.

«Ахмат», набрав 20 очков в 22 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня.

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