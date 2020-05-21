Источник: Рамзан Кадыров доставлен в Москву с подозрением на коронавирус

У главы Чеченской Республики и почётного президента «Ахмата» Рамзана Кадырова подозревают коронавирус, сообщает телеграм-канал Baza.



По информации источника, накануне, 20 мая, Кадырова на самолёте доставили в Москву и поместили в одну из лучших клиник столицы.



Симптомы заболевания у него появились ещё несколько дней назад, однако он решил, что это ОРВИ. Впоследствии состояние Кадырова стало стремительно ухудшаться. К настоящему моменту у главы Чеченской Республики диагностировано поражение лёгких, однако диагноз COVID-19 пока не подтверждён.



«Ахмат», набрав 20 очков в 22 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня.

О. Иванов: судя по статистике заболевших в Чечне, Кадыров всё делает правильно