«Долгопрудный» и «Олимп» могут объединиться в один клуб под ФНЛ

Футбольные клубы «Долгопрудный» и «Олимп» могут в скором времени объединиться, сообщает Sportbox.
По информации источника, переговоры о слиянии команд уже ведутся. Наиболее вероятным оно будет в том случае, если «Долгопрудный» поднимется из Профессиональной футбольной лиги в Футбольную национальную лигу.
Рабочее название потенциально нового клуба – «Олимп-Долгопрудный». Скорее всего, в случае объединения главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов, а его руководителем – Владимир Габулов. В настоящее время оба работают в «Олимпе».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Долгопрудный» может подняться в ФНЛ. В завершённом досрочно сезоне ПФЛ команда заняла второе место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад». «Олимп» расположился на шестой строчке.
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