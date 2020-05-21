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«Долгопрудный» и «Олимп» могут объединиться в один клуб под ФНЛ

«Долгопрудный» и «Олимп» могут объединиться в один клуб под ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Футбольные клубы «Долгопрудный» и «Олимп» могут в скором времени объединиться, сообщает Sportbox.

По информации источника, переговоры о слиянии команд уже ведутся. Наиболее вероятным оно будет в том случае, если «Долгопрудный» поднимется из Профессиональной футбольной лиги в Футбольную национальную лигу.

Рабочее название потенциально нового клуба – «Олимп-Долгопрудный». Скорее всего, в случае объединения главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов, а его руководителем – Владимир Габулов. В настоящее время оба работают в «Олимпе».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Долгопрудный» может подняться в ФНЛ. В завершённом досрочно сезоне ПФЛ команда заняла второе место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад». «Олимп» расположился на шестой строчке.

В «Долгопрудном» подтвердили, что клуб готов подняться в ФНЛ
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