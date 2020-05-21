«Долгопрудный» и «Олимп» могут объединиться в один клуб под ФНЛ

Футбольные клубы «Долгопрудный» и «Олимп» могут в скором времени объединиться, сообщает Sportbox.



По информации источника, переговоры о слиянии команд уже ведутся. Наиболее вероятным оно будет в том случае, если «Долгопрудный» поднимется из Профессиональной футбольной лиги в Футбольную национальную лигу.



Рабочее название потенциально нового клуба – «Олимп-Долгопрудный». Скорее всего, в случае объединения главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов, а его руководителем – Владимир Габулов. В настоящее время оба работают в «Олимпе».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Долгопрудный» может подняться в ФНЛ. В завершённом досрочно сезоне ПФЛ команда заняла второе место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад». «Олимп» расположился на шестой строчке.